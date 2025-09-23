Запоріжжя другу добу під масованими ударами: один загиблий та сотні руйнувань

Нічний удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Другу добу поспіль Запоріжжя залишається під прицільним вогнем російських окупантів. Внаслідок нічної атаки на місто загинула одна людина, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.



Вночі, 23 вересня, росіяни завдали авіаударів по обласному центру, застосувавши авіабомби. Під обстріл потрапили приватний сектор та об'єкти промислової інфраструктури. Тіло загиблого чоловіка рятувальники витягли з-під завалів. За попередніми даними, ворог використав шість авіабомб.

Наслідки нічного удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Всього за минулу добу на території Запорізької області зафіксовано 576 атак. Зокрема, було здійснено 20 авіаударів по Запоріжжю, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці та Ольгівському.



Крім того, 392 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV, атакували населені пункти Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне та Новоандріївку.

Під вогнем реактивної артилерії опинилися Гуляйполе, Новоданилівка та Ольгівське — сім обстрілів із РСЗВ. Також зафіксовано 157 артилерійських ударів по Плавнях, Гуляйполю, Ольгівському, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Новоандріївці.

Загалом надійшло 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомляє місцева влада.

Нагадаємо, понад 10 авіабомб запустили російські військові по Запоріжжю 22 вересня. Дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу».