В Україні затримуються кілька поїздів через атаку росіян

Пасажирські потяги затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури на Кіровоградщині внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у вівторок, 23 вересня.
«Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області кілька поїздів прямують із затримками», — йдеться у повідомленні.
Йдеться про рейси:
Раніше повідомлялося, що 22 вересня о 06:30 російські війська дроном «Ланцет-3» вдарили по цивільному мікроавтобусу у приватному секторі Краматорської громади Донецької області. Внаслідок удару поранення дістали троє людей. Усім надається медична допомога у лікарнях Краматорська. Також пошкоджено два будинки.
