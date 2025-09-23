В Україні затримуються кілька поїздів через атаку росіян

Фото: Укрзалізниця

Пасажирські потяги затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури на Кіровоградщині внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у вівторок, 23 вересня.

«Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області кілька поїздів прямують із затримками», — йдеться у повідомленні.

Йдеться про рейси:

№54 Одеса - Дніпро

№254 Одеса - Кривий Ріг

№51 Одеса - Запоріжжя

№128 Львів - Запоріжжя

№92 Одеса - Краматорськ.

Раніше повідомлялося, що 22 вересня о 06:30 російські війська дроном «Ланцет-3» вдарили по цивільному мікроавтобусу у приватному секторі Краматорської громади Донецької області. Внаслідок удару поранення дістали троє людей. Усім надається медична допомога у лікарнях Краматорська. Також пошкоджено два будинки.