Сімейна пара постраждала через нічний обстріл Дружківки

Наслідки російського обстрілу Дружківки вночі 22 вересня. Фото з місцевих пабліків

Близько 23:20 у понеділок, 22 вересня, російські окупаційні війська вдарили по житловому сектору у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.

Удару було завдано у двори багатоповерхових будинків по вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса), повідомляють «Новини Краматорського району».

Зазначається, що в результаті атаки поранення дістало подружжя — чоловік 1976 року народження та жінка 1975 року народження.

Ударом пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, 7 автомобілів (два з них повністю згоріли), газопровід та електромережа.

Нагадаємо, 18 вересня, об 11:40 у Дружківці пролунали три потужні вибухи. Місто зазнало обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу було повністю знищено квартиру на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку.