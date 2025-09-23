Троє людей загинули та 13 постраждали за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу, 22 вересня, загинули троє людей, крім того, 13 мирних жителів отримали поранення у Костянтинівці, Дмитрівці, Дружківці, Сергіївці, Райгородці та Олексієво-Дружківці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 22 вересня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 у Білозерському та 1 у Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 13 людей отримали поранення.





З початку повномасштабної війни 3655 осіб, отримали поранення — 8176 цивільних. Донецької області Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що близько 23:20 у понеділок, 22 вересня, російські окупаційні війська вдарили по житловому сектору у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.

