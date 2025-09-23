Росія атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 103 цілі

ППО збила 103 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 23 вересня запустила по Україні балістичні ракети та дрони. Українська протиповітряна оборона збила 103 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 23 вересня (з 21:00 22 вересня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 і 115-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Курск, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське — Крим, близько 60 із них — шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 103 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.





Крім того, зафіксовано попадання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.



Раніше ми писали, що близько 23:20 у понеділок, 22 вересня, російські окупаційні війська вдарили по житловому сектору у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.

