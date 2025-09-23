Київ пропонує США угоди щодо дронів та закупівлі зброї — Зеленський провів переговори з Келлогом у Нью-Йорку

Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Скріншот

Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, сторони обговорили ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції у районах Добропілля та Покровська. Окрему увагу приділили питанням співробітництва між Україною та США — зокрема, пропозиціям Києва щодо взаємовигідних угод у сфері дронів та закупівлі американського озброєння.



Крім того, у Нью-Йорку Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим та висловив вдячність Казахстану за підтримку.



«Моя зустріч із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим була присвячена головному завдання — досягненню справедливого та міцного миру з надійними гарантіями безпеки», — наголосив Зеленський.



Лідери обговорили зусилля України, США, країн Європи та світових партнерів щодо припинення війни. Також розглядалися питання торговельно-економічного співробітництва та участь казахстанських компаній у відновленні України.

Нагадаємо, Зеленський зустрінеться із Трампом 23 вересня у Нью-Йорку.