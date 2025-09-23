В окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військова інфраструктура — ASTRA

Ілюстративне фото

У ніч проти 21 вересня внаслідок атаки на окупований Крим було пошкоджено військові об'єкти, повідомили джерела видання ASTRA в екстрених службах регіону.

Зазначається, що два дрони вдарили по автоколонні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка у Раздольненському районі та знищили радіолокаційну установку.

Ще один безпілотник вибухнув та пошкодив ЗРПК «Панцир-С1» у районі села Донське Сімферопольського району. Також один військовослужбовець зазнав поранення, пише ASTRA.

Крім того, будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні на позиції 31-ї дивізії в районі села Вітіно Сакського району було пошкоджено внаслідок двох ударів, завданих, ймовірно, ракетами «Нептун».

Раніше повідомлялося, що гауляйтер тимчасово окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо міг загинути під час удару по санаторію «Форос» в окупованому Криму – так званій дачі ФСБ.