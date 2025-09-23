ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу російських окупантів — Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив в оперативному зведенні, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктах управління, артилерійській установці, складу боєприпасів, шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також двом іншим важливим об'єктам.



Втрати армії РФ за добу становили 1010 осіб. Українські захисники також знищили п'ять танків, 53 артилерійські системи, дві РСЗВ, два літаки, один геліокоптер, 485 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки.

За повідомленням Генштабу, на Донбасі тривають важкі бої. На Лиманському напрямку ворог 20 разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголово, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового.

На Сіверському напрямку українські сили відбили сім атак у Серебрянки та Виїмки. На Краматорському напрямку сталося сім бойових зіткнень у районі Майського та у бік Ступочек. На Торецькому напрямку противник здійснив 17 атак у районах Плещіївки, Берестка, Катеринівки, Клебан-Бика, Русин Яру, Щербинівки, Полтавки та у напрямку Степанівки.



На Покровському напрямку відбулося 58 боїв у районах Никанорівки, Золотої Криниці, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Миролюбівки, Проміня, Вільного, Мирнограда, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу прориву у Філії, Січневого, Шевченка, Соснівки, Новоіванівки, Тернового, Мирного, Березового, Новогригорівки, Новомиколаївки та у бік Іванівки.



На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував у районі Полтавки. На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українська армія поступово витісняє російські війська під Добропіллям.