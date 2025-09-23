Росіяни почали застосовувати проти ЗСУ дрони з гранатометами

FPV-дрони «Гортензія» в Росії озброюють ручними гранатометами. Кадр із відео

Розробники з російського Санкт-Петербурга стверджують, що поставили армії РФ понад 18 тисяч FPV-дронів «Гортензія» різних типів.

Подробиці на своєму офіційному сайті повідомила російська громадська організація «Народний фронт», яка підтримує виробників. Вона була створена за розпорядженням Володимира Путіна.

Зазначається, що «Гортензія» — це лінійка безпілотних літальних апаратів. До неї входить багато моделей, більшість із них — FPV-камікадзе. Як розповів технічний директор проекту з позивним «Мекс», вони використовуються для доставки вантажів, бомбардування, розміщення мін, пострілів від РПГ та інших боєприпасів.

За словами розробника, до дронів «Гортензія» тепер можна підвісити ручний протитанковий гранатомет, що має спуск зверху, а не куркового типу. Оператор може направити БПЛА до позиції противника та дистанційно зробити постріл. Після цього порожній тубус скидається, а апарат летить на перезаряджання.

«Важливо, що цей варіант роботи із підвішуванням гранатомета не вимагає жодної додаткової модифікації. Вона зводиться стандартним шляхом, підвісив, звів, полетів виконувати завдання», – заявив «Мекс».

Дрони «Гортензія» також озброюються системою скидання гранатометних боєприпасів. Розробники додали функцію, що дозволяє скинути одночасно велику кількість снарядів, влаштувавши локальне «килимове бомбардування» окопів, бліндажів або груп піхотинців.

