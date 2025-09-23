Пошкоджено будинки, газопроводи та лінії електропередач: росіяни за добу атакували Донеччину понад 30 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 22 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Білозерському загинули 2 людини.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і 3 господарчі споруди. У Райгородку Миколаївської громади поранено 2 людини, пошкоджено крамницю і 2 автівки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду. В Андріївці пошкоджено 3 будинки, крамницю і 2 автівки. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 автівок, газогін і лінію електропередач; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 22 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та кав'ярню.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що близько 23:20 у понеділок, 22 вересня, російські окупаційні війська вдарили по житловому сектору у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.

