У Москві через атаку дронів зірвано понад 200 авіарейсів

Фото: Вікіпедія

У московських аеропортах з ранку, 23 вересня, зберігаються серйозні збої у розкладі через нічну атаку українських безпілотників. За даними на 11:00, затримано та скасовано понад 200 рейсів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на представників місцевих аеропортів.

У Шереметьєво скасовано 96 рейсів і затримано ще 71. У Домодєдово повідомили про затримку чотирьох та скасування двох рейсів. У Внуково затримано 40 рейсів, п'ять бортів довелося перенаправити до інших міст. У Жуковському скасовано три рейси та ще один затриманий.

Незважаючи на те, що системи ППО збили кілька дронів, введені обмеження призвели до масових перебоїв у роботі найбільших аеропортів РФ. Ситуація залишається напруженою: посилено контроль, а авіакомпанії коригують розклад.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військову інфраструктуру.