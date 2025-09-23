DeepState зафіксував просування російських військ у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ територією Дніпропетровської та Запорізької областей.

За даними джерела, сили РФ були помічені поблизу населених пунктів Степове, Березове та Іванівка у Синельниківському районі Дніпропетровської області, а також біля Новоіванівки у Пологівському районі Запорізької області.

Скріншот: DeepState

«Мапа оновлена. Ворог просунувся в районі Степового, Березового, Новоіванівки та Іванівки», — зазначили аналітики.

Нагадаємо, ЗСУ вдається розвивати успіх на Добропільському напрямку на Донеччині.