ЗСУ вразили два нафтооб'єкти в Росії та два літаки в окупованому Криму

У ніч на 23 вересня українські військовослужбовці вдарили по важливих об'єктах у Російській Федерації, а також завдали удару по двох літаках на військовому аеродромі в анексованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Сили оборони вразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ, яка входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС «8-Н» - ЛВДС «Сталевий кінь». Об'єкт має значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.
Підтверджено потрапляння до насосно-компресорної станції з подальшим займанням у районі об'єкта.
Також військові вразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара» у Самарській області РФ. Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчистої нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.
Крім того, ЗСУ атакували два літаки на військовому аеродромі «Кача» у тимчасово окупованому Криму.
Результати та ступінь поразки уточнюються.
Раніше ми писали, що в ніч на 13 серпня у країнських військовослужбовців завдали ударів по Брянській області РФ. Зокрема, вражена нафтоперекачувальна станція «Унеча».
