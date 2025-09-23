ЗСУ вразили два нафтооб'єкти в Росії та два літаки в окупованому Криму

У ніч на 23 вересня українські військовослужбовці вдарили по важливих об'єктах у Російській Федерації, а також завдали удару по двох літаках на військовому аеродромі в анексованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Сили оборони вразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ, яка входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС «8-Н» - ЛВДС «Сталевий кінь». Об'єкт має значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.



Підтверджено потрапляння до насосно-компресорної станції з подальшим займанням у районі об'єкта.



Також військові вразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара» у Самарській області РФ. Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчистої нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.



Крім того, ЗСУ атакували два літаки на військовому аеродромі «Кача» у тимчасово окупованому Криму.



Результати та ступінь поразки уточнюються.



Раніше ми писали, що в ніч на 13 серпня у країнських військовослужбовців завдали ударів по Брянській області РФ. Зокрема, вражена нафтоперекачувальна станція «Унеча».

