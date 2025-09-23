Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

У Кремлі відповіли на заяву глави польського МЗС Радослава Сікорського на засіданні Ради безпеки ООН 22 вересня. Сікорський попередив, що Польща та союзники по НАТО не терпітимуть порушення повітряних кордонів, і пригрозив: у разі інциденту Росія «не повинна скаржитися», якщо її літаки чи ракети будуть збиті.



У Кремлі слова польського міністра назвали провокаційними. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що такі загрози в Москві сприймають виключно негативно.

«Наші літаки керуються міжнародними правилами та ніколи їх не порушують. Усі звинувачення на адресу Росії залишаються голослівними — жодного підтвердженого факту чи переконливого аргументу досі не було представлено», — передають слова представника Кремля росЗМІ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не бачить швидкого розв'язання російсько-української війни за нинішнього керівництва РФ. На його думку, це щонайменше десятиліття наростаючої конфронтації.