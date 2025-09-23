Поранений учора під час удару FPV-дрону мешканець Костянтинівки помер у дружківській лікарні

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 22 вересня. Фото: Нацполіція України

Чоловік, поранений учора під час удару FPV-дрону по Костянтинівці, помер у лікарні Дружківки. Про це сьогодні повідомив телеграм-канал «Типова Костянтинівка».

За даними Національної поліції, війська РФ 22 вересня завдали по Костянтинівці 14 ударів, у тому числі 8 авіабомбових.

Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Зруйновано 23 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, будівлю моргу, кафе, освітню установу та цивільне авто, зазначили у поліції.

Нагадаємо, близько 23:20 у понеділок, 22 вересня, російські окупаційні війська вдарили по житловому сектору у місті Дружківка Краматорського району Донецької області. Удару було завдано у двори багатоповерхових будинків по вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса). Внаслідок атаки постраждала подружня пара.