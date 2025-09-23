Індійця, який приїхав вчитися в Росію, відправили на війну з Україною — ЗМІ

Громадянина Індії, котрий приїхав до РФ на навчання, відправили на війну з Україною. Фото: The Times of India

Індійського чоловіка, який приїхав навчатися до російського Санкт-Петербурга, відправили на війну з Україною. Про це повідомляє видання The Times of India.

Зазначається, що 30-річний Ракеш Кумар виїхав до Росії на початку серпня за навчальною візою, але за кілька днів почав давати родичам зрозуміти, що опинився у скрутній ситуації.

Наприкінці серпня він повідомив брата Діпа Маур'я, що його насильно мобілізували і незабаром відправлять до зони бойових дій. Після цього його телефон став недоступним, а родині надіслали фотографію Ракеша у російській військовій формі.

За кілька днів Ракеш знову зателефонував, але вже з незнайомого російського номера і розповів, що у нього вилучили паспорт та особисті документи, видалили робочі електронні листи, а перед відправкою на фронт він пройшов військову підготовку на Донбасі. Це був останній контакт із ним, пише газета.

Рідні звернулися до МЗС, до індійського посольства та до місцевої влади, сподіваючись повернути його додому.

The Times of India зазначає, що це не перший подібний випадок за останні місяці: щонайменше 20 громадян Індії — здебільшого з Пенджабу та Хар'яни — заявляли, що їх обманом відправили до Росії під приводом навчання чи роботи, а потім змусили вступити до російської армії.

