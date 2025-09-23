Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни

23 вересня 2025, 14:56

Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни

Джерело: t.me/sprotyv_official Джерело: t.me/sprotyv_official

1 жовтня у Росії та на тимчасово окупованих територіях України стартує осінній призов, який триватиме до 31 грудня. Осінній призов-2025 охопить і мешканців Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей — там російська влада змушує чоловіків призовного віку проходити через військкомати і схиляє їх до підписання контрактів із збройними силами РФ, що фактично втягує людей у військове протистояння з Україною.

За даними Центру національного спротиву, Кремль заявляє, що призов проходить «у плановому порядку» і нібито «не пов'язаний із війною». Окупанти планують призвати рекордні за 14 років 133 000 юнаків. Термін служби залишено 12 місяців, при цьому призовникам обіцяють, що їх «не надішлють на фронт».

Насправді ситуація інша: вчорашні строковики все частіше опиняються в окопах на українській землі. Особливо цинічно те, що примусова мобілізація торкається саме мешканців тимчасово окупованих територій — їх трактують як додатковий ресурс та змушують з'являтися у військкомати через роботодавців, медзаклади та блокпости.

ЦНС наголошує, що це не «плановий заклик», а спроба втягнути українців у війну та перетворити їх на «гарматне м'ясо», що за міжнародним правом є воєнним злочином.

Нагадаємо, окупанти продовжують роботу у напрямку мілітаризації та русифікації дітей на окупованих територіях України.

 

ТЕГИ

Інше
окуповані території примусова мобілізація
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
10:50
В окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військова інфраструктура — ASTRA
20:14
На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА
16:30
Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо
12:54
Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів
09:51
Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
09:07
Окуповані території України обмежать у фінансуванні — ЦНС
16:16
ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області
13:24
В окупованому Первомайську Луганщини після удару дрону спалахнув резервуар з паливом
11:33
Спецпідрозділ ГУР «Примари» знищили російські геліокоптери та РЛС у Криму
12:59
Без води залишилося близько 250 тисяч людей на окупованій Луганщині
20:56
Окупанти розстріляли пенсіонерів на Херсонщині: з'явилися деталі
16:49
На окупованій Луганщині у шахті зірвалися вагонетки з вугіллям: є загиблий та постраждалі шахтарі
15:55
Окупанти намагаються приховати розстріл мирних жителів на Херсонщині
16:51
В Енергодарі жінку окупанти засудили до 14 років за перекази волонтерам ЗСУ
15:51
Нестача бензину в Донецьку: на АЗС досі українська мова
14:44
Окупанти в Херсонській області погрожують конфіскацією за сміття
13:36
Окупанти ігнорують фільтри на заводах Донбасу — «Жовта Стрічка»
13:26
У Держдумі пропонують відключати інтернет: окупований Донбас ризикує залишитися без зв'язку зі світом
усі новини
20:05
ЗСУ уразили дві російські системи ППО «Тор-М2» загальною вартістю 50 мільйонів доларів
19:04
Армія РФ дронами атакувала Нікополь: під повторний удар потрапили люди, є загибла та поранені
18:43
Удар безпілотників по полігону у Краснодарському краї: знищені кілька «Іскандерів»
18:29
Окупанти тричі атакували Костянтинівку: є загиблі та поранені
17:49
Спроби прориву та штурми закінчуються втратами для російських військ під Добропіллям – ЗСУ
17:37
Армія РФ обстріляла Краматорську громаду: є пошкодження
17:29
Атака на станцію нафтопроводу «Дружба» у Брянській області: удару завдали ракетами HIMARS
17:11
Українські війська не дали російській армії покращити положення у північній частині Куп'янська – ЗСУ
16:43
На Покровському напрямку окупанти зробили 38 спроб штурму
16:31
Сили оборони атакують окупантів на Покровському напрямку: знищено живу силу і техніку
16:30
Повітряні кулі були використані при нічній атаці дронів на РФ — ЗМІ
15:52
Третій добу поспіль окупанти обстрілюють Запоріжжя
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:59
Удар по Одеській області Міноборони РФ назвало «відповіддю на атаку по Криму»
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
14:46
У Бєлгородській області РФ загинув мешканець через атаку безпілотників
14:38
Індійця, який приїхав вчитися в Росію, відправили на війну з Україною — ЗМІ
14:03
Поранений учора під час удару FPV-дрону мешканець Костянтинівки помер у дружківській лікарні
13:56
ЗСУ вразили два нафтооб'єкти в Росії та два літаки в окупованому Криму
13:54
Москва та Варшава обмінялися жорсткими заявами про небо НАТО
усі новини
ВІДЕО
Російська система ППО «Тор-М2». Фото: кадр із відео ЗСУ уразили дві російські системи ППО «Тор-М2» загальною вартістю 50 мільйонів доларів
23 вересня, 20:05
Дронарі б'ють по вантажівках, що транспортують гармати та БК. Фото: ДПСУ Сили оборони атакують окупантів на Покровському напрямку: знищено живу силу і техніку
23 вересня, 16:31
Окупанти вдарили по центру Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА Третій добу поспіль окупанти обстрілюють Запоріжжя
23 вересня, 15:52
Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Скріншот Київ пропонує США угоди щодо дронів та закупівлі зброї — Зеленський провів переговори з Келлогом у Нью-Йорку
23 вересня, 10:19
Наслідки російського обстрілу Дружківки вночі 22 вересня. Фото з місцевих пабліків Сімейна пара постраждала через нічний обстріл Дружківки
23 вересня, 09:35
Наслідки атак по цивільній інфраструктурі. Фото: ДСНС Одещини Нічні удари по Одеській та Дніпропетровській областях: є загиблі та руйнування
23 вересня, 09:21
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір