Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни

Джерело: t.me/sprotyv_official

1 жовтня у Росії та на тимчасово окупованих територіях України стартує осінній призов, який триватиме до 31 грудня. Осінній призов-2025 охопить і мешканців Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей — там російська влада змушує чоловіків призовного віку проходити через військкомати і схиляє їх до підписання контрактів із збройними силами РФ, що фактично втягує людей у військове протистояння з Україною.



За даними Центру національного спротиву, Кремль заявляє, що призов проходить «у плановому порядку» і нібито «не пов'язаний із війною». Окупанти планують призвати рекордні за 14 років 133 000 юнаків. Термін служби залишено 12 місяців, при цьому призовникам обіцяють, що їх «не надішлють на фронт».



Насправді ситуація інша: вчорашні строковики все частіше опиняються в окопах на українській землі. Особливо цинічно те, що примусова мобілізація торкається саме мешканців тимчасово окупованих територій — їх трактують як додатковий ресурс та змушують з'являтися у військкомати через роботодавців, медзаклади та блокпости.

ЦНС наголошує, що це не «плановий заклик», а спроба втягнути українців у війну та перетворити їх на «гарматне м'ясо», що за міжнародним правом є воєнним злочином.

Нагадаємо, окупанти продовжують роботу у напрямку мілітаризації та русифікації дітей на окупованих територіях України.