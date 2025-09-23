У Бєлгородській області РФ загинув мешканець через атаку безпілотників

23 вересня російська Бєлгородська область потрапила під атаку безпілотників. Внаслідок інциденту загинув мешканець. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



«У Бєлгороді внаслідок цілеспрямованого удару безпілотника по комерційному об'єкту загинув мирний житель. Від поранень чоловік помер на місці до прибуття швидкої допомоги», — зазначив він.



За словами Гладкова, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями у тяжкому стані доправили до обласної клінічної лікарні.



Раніше ми писали, що 11 вересня у Білгородській області загинула одна людина внаслідок детонації БПЛА. Крім того, постраждали шестеро людей під час атаки БПЛА.

