Удар по Одеській області Міноборони РФ назвало «відповіддю на атаку по Криму»

Наслідки атак по цивільній інфраструктурі в Одеській області. Фото: ДСНС Одещини

Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська завдали удару по цілям на Одещині у відповідь на атаку ЗСУ на окупований Крим.

У заяві, опублікованій російськими військовими, йдеться, що «було завдано групового удару по пунктах тимчасової дислокації загону сил спеціальних операцій ЗСУ та іноземних найманців підрозділу "Примари" ГУР України в районах населених пунктів Татарбунари та Расейка Одеської області, які здійснювали підготовку та проведення даної терористичної акції».

Міноборони РФ стверджує, що ударів було завдано по місцях зберігання безпілотників на аеродромі «Шкільний» в Одеській області (звідти дрони, за версією російських військових, атакували Крим) та по цехам підприємства «Мотор Січ», де збирають ударні дрони.

Голова Одеської області Олег Кіпер, у свою чергу, заявив, що російські військові вдарили балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок удару, за даними Одеської обласної адміністрації, загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення. Зруйновані та пошкоджені, серед іншого, готель та база відпочинку.