До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ

Китайський контейнеровоз Хен Ян 9 (Heng Yang 9), що належить компанії Guangxi Changhai Shipping Company, зайшов у порт Севастополя в окупованому Криму. Про це пише британське видання Financial Times.

Газета називає це «безпрецедентною» подією, оскільки раніше китайські судна уникали заходу до російських портів на окупованих територіях.

Журналісти FT, посилаючись на супутникові знімки та дані транспондерів, заявили, що контейнеровоз заходив у кримський порт у вересні 2025 року.

Контейнеровоз, пише FT, повідомляв дані про своє місцезнаходження в інших портах, які не підтверджували знімки із супутника Європейського космічного агентства.

«Під час двотижневого плавання Чорним морем у вересні судно, мабуть, спотворило свої сліди, використовуючи транспондер для повідомлення неправдивих даних про місцезнаходження та маскування своїх пересувань», — робить висновок Financial Times.

FT зазначає, що заходи китайського судна до кримського порту відбулися незабаром після того, як у квітні російська влада запустила залізничні перевезення вантажів до Криму через інші окуповані українські території. Українська влада вважає, що Москва перевозить цим шляхом продукцію з Донецької та Херсонської областей до морських портів, щоб потім відправляти її на експорт.

Посольство України в Китаї ще в червні висловило протест Пекіну у зв'язку з можливим заходом китайського контейнеровозу до порту Севастополя. За версією влади України, судно зупинялося у Севастополі 19-22 червня та 15 серпня. Після цього контейнеровоз відправився до портів Туреччини, а потім до Єгипту.