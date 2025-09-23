Повітряні кулі були використані при нічній атаці дронів на РФ — ЗМІ

При атаці безпілотників на російські регіони минулої ночі масово використовувалися повітряні кулі. Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на джерела.

Раніше такого не було, зазначив один із співрозмовників видання. Він не уточнив, навіщо саме були потрібні кулі.

За даними Міноборони, над Росією вночі збили 69 дронів. Вони були знищені над Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Курською, Ростовською, Рязанською, Самарською, Саратовською та Московською областями, а також в окуповананому Криму.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня внаслідок атаки на окупований Крим було пошкоджено військові об'єкти. Два дрони вдарили по автоколонні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка у Раздольненському районі та знищили радіолокаційну установку.