Сили оборони атакують окупантів на Покровському напрямку: знищено живу силу і техніку

Дронарі б'ють по вантажівках, що транспортують гармати та БК. Фото: ДПСУ

Українські військовослужбовці завдають ударів по позиціях окупантів на Покровському напрямі. Внаслідок цього багато пошкодженої військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Фенікс» знищує логістику супротивника в районі Покровська: під ударом вантажівки з боєкомплектом, мототранспорт із живою силою, бронетехніка та танки», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що Сили оборони знищили квадроцикл, 2 мотоцикли, 4 вантажівки, бронемашину та танк, ще один танк — вражений.



Раніше ми писали, що 412 полк Nemesis Сил безпілотних систем України знищив російську інженерну машину розгородження (ІМР-3М), яка призначена для забезпечення наступальних дій.

