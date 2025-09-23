Сили оборони атакують окупантів на Покровському напрямку: знищено живу силу і техніку

Українські військовослужбовці завдають ударів по позиціях окупантів на Покровському напрямі. Внаслідок цього багато пошкодженої військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
«Фенікс» знищує логістику супротивника в районі Покровська: під ударом вантажівки з боєкомплектом, мототранспорт із живою силою, бронетехніка та танки», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що Сили оборони знищили квадроцикл, 2 мотоцикли, 4 вантажівки, бронемашину та танк, ще один танк — вражений.
Раніше ми писали, що 412 полк Nemesis Сил безпілотних систем України знищив російську інженерну машину розгородження (ІМР-3М), яка призначена для забезпечення наступальних дій.
