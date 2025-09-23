Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На Покровському напрямку окупанти зробили 38 спроб штурму

23 вересня 2025, 16:43

Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

На Покровському напрямку за день ворог зробив 38 спроб штурму українських позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Звєрєво, Котлине, Удачне, Молодецьке Філія. Два бойові зіткнення у цьому секторі ще тривають.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні на 16:00 23 вересня.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили п'ять атак противника у районах Колодязі, Новоселівка, Торське та Шандриголове. Ще три боя залишаються незавершеними. На Сіверському напрямку ЗСУ успішно відбили дві атаки окупантів у районі Ямполя. На Краматорському напрямку українські військові зірвали одну спробу наступу ворога біля Костянтинівки.

Нагадаємо, «Фенікс» знищує логістику противника в районі Покровська: під ударом вантажівки з боєкомплектом, мототранспорт із живою силою, бронетехніка та танки.

