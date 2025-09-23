Армія РФ обстріляла Краматорську громаду: є пошкодження

Російські військові 23 вересня двічі вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
У відомстві уточнили, що росіяни обстріляли громаду за допомогою БПЛА.
«О 08:00 із застосуванням БпЛА V2U російські війська вдарили по двору приватного будинку. Пошкоджено автомобіль та господарську споруду. Без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Крім того, о 15:30 ударний БПЛА влучив в приватний будинок. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що чоловік, поранений учора під час удару FPV-дрона по Костянтинівці, помер у лікарні Дружківки.
