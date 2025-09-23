Спроби прориву та штурми закінчуються втратами для російських військ під Добропіллям – ЗСУ

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Спроби прориву та штурми закінчуються втратами для російської армії на Добропільському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Внаслідок роботи артилерії, розвідки та рейдів 71-ї єгерської бригади ЗСУ окупанти втрачають ініціативу та людський ресурс на цьому напрямку.



«У посадках та на підступах до позицій залишилися десятки загиблих – наслідок того, що агресора кинули на «м'ясо», а наші побратими дали гідну відсіч. Там, де вони чекали на «легку перемогу», зустріли холодну професійну відповідь від бригади, яка знає свою справу», – зазначили в ДШВ.



Нагадаємо, що українська армія поступово витісняє російські війська під містом Добропілля на Донеччині.