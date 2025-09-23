Окупанти тричі атакували Костянтинівку: є загиблі та поранені

Російські окупанти у вівторок, 23 вересня, завдали кількох ударів по Костянтинівці Донецької області. Відомо, що постраждали троє людей, є жертви. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок атаки ворожим FPV-дроном загинула людина. Удар пошкодив фасад багатоквартирного будинку», — зазначив він.



За словами Горбунова, пізніше росіяни знову вдарили по Костянтинівці. Цього разу армія РФ використала ствольну артилерію. Було поранено двох людей, також було пошкоджено фасади двох приватних будинків.



Крім того, загарбники також вдарили по місту за допомогою FPV-дрону. Одна людина загинула, ще одна постраждала.



Раніше ми писали, що чоловік, поранений учора під час удару FPV-дрону по Костянтинівці, помер у лікарні Дружківки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях