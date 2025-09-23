Армія РФ дронами атакувала Нікополь: під повторний удар потрапили люди, є загибла та поранені

Наслідки атаки на Нікополь. Фото: Дніпропетровська ОВА

23 вересня російські війська вдарили по місту Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Загорівся приватний будинок. Внаслідок влучання FPV-дрона загинула 70-річна жінка. Поранення отримали жінки 47, 55 та 86 років.



У пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області розповіли, що близько 10:00 окупанти безпілотниками атакували приватні будинки вздовж берегової лінії міста.



Внаслідок одного з ударів сталася пожежа, люди намагалися загасити вогонь. У цей момент ЗС РФ повторно вдарили FPV-дроном, внаслідок чого і загинула жінка похилого віку.

Нагадаємо, що 22 вересня Росія завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровщини, внаслідок чого є поранені.