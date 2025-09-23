На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА

Аварія на магістральному водоводі на захопленій Луганщині. Фото: окупаційне підприємство «Луганськвода»

В окупованій Луганській області об'єкти критичної інфраструктури застаріли та не витримують навантажень. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, особливо це помітно на захопленій у 2014 році території, де окупанти 11 років не приділяють уваги вирішенню комунальних проблем.



«Чергова з них виникла на одній із насосних станцій. Тому без питної води залишилися близько 150 тисяч жителів міст Хрустальний, Антрацит, Петрово-Красносілля та низки менших населених пунктів», – розповів Харченко.

