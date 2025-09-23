Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА

23 вересня 2025, 21:13

Аварія на магістральному водоводі на захопленій Луганщині. Фото: окупаційне підприємство «Луганськвода» Аварія на магістральному водоводі на захопленій Луганщині. Фото: окупаційне підприємство «Луганськвода»

В окупованій Луганській області об'єкти критичної інфраструктури застаріли та не витримують навантажень. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, особливо це помітно на захопленій у 2014 році території, де окупанти 11 років не приділяють уваги вирішенню комунальних проблем.

«Чергова з них виникла на одній із насосних станцій. Тому без питної води залишилися близько 150 тисяч жителів міст Хрустальний, Антрацит, Петрово-Красносілля та низки менших населених пунктів», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів, усі вони із пропагандою РФ.

ТЕГИ

Люди
Олексій Харченко
Місця
Луганська область Антрацит Хрустальний
Інше
окупація критична інфраструктура вода
@novosti.dn.ua

