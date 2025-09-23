Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя

23 вересня 2025, 21:51

«Засуджений» окупантами боєць «Азова» Микола Гуртовський. Фото: кадр із відео «Засуджений» окупантами боєць «Азова» Микола Гуртовський. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно 28-річного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Миколи Гуртовського. Про це стало відомо із повідомлення фейкової «Прокуратури ДНР».

Окупанти стверджують, що нібито «у березні 2022 року Гуртовський спільно зі співслужбовцем, виконуючи наказ командування, прибув на вулицю Планову в Маріуполі з метою обстеження, виявлення і надалі знищення військовослужбовців ЗС РФ».

«На вулиці Гуртовський відкрив вогонь з автомата по мирному жителю. Чоловік помер на місці від поранень», – сказали в окупаційному відомстві.

Псевдосуд засудив українського бійця до 22 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Також «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно командира відділення оптичної розвідки взводу управління мінометної батареї – старшого оператора БПЛА бригади «Азов» Богдана Бєлінова.

Загарбники заявили, що нібито «у березні 2022 року Бєлінов на бойовій позиції, обладнаній у житловому багатоквартирному будинку на вулиці Станіславського в Маріуполі, при несенні бойового чергування з іншими військовослужбовцями візуально виявив цивільну жінку, яка йшла поблизу позицій».

«Виконуючи наказ командування, Бєлінов з автомата розстріляв мирну жительку. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень потерпіла померла на місці», – сказали у фейковій прокуратурі.

Так званий суд засудив Бєлінова до 23 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що на початку вересня «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова» Олегу Марічану, якого окупанти також обвинувачують у «вбивстві» жителя Маріуполя.

Місця
Маріуполь
Організації
Азов ЗС РФ Верховний суд ДНР
Інше
Війна окупація Вбивство Вирок
@novosti.dn.ua

