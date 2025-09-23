«Україна за підтримки ЄС може повернути всю країну у її первісному вигляді», – Трамп після зустрічі із Зеленським

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Україна за підтримки Європейського Союзу має можливість боротися та повернути всю країну у її первісному вигляді. Про це заявив президент США Дональд Трамп після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.



Він дійшов такого висновку після того, як ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які вона тягне для Москви.



«З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких розпочалася ця війна – цілком реальний варіант. Чому б і ні? Росія безцільно воює вже 3,5 роки, у війні, яку справжня військова сила має виграти менш як за тиждень. Це не виділяє Росію. Насправді це робить її схожою на «паперового тигра». Коли люди, які живуть у Москві й всіх великих містах, селищах і районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, той факт, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, які утворюються, і всі інші речі, що відбуваються в їхній військовій економіці, де більшість їх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і він тільки покращується, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді й, хто знає, можливо, навіть зайде далі», – сказав Трамп.



Президент США зазначив, що голова Кремля Володимир Путін та Росія мають великі економічні проблеми.



«І зараз саме час для України діяти. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб Альянс робив з нею все, що хоче», – додав він.

Нагадаємо, що 23 вересня Зеленський та Трамп зустрілися на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.