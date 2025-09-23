Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

23 вересня 2025, 23:34

«Трамп тепер довіряє мені набагато більше, ніж Путіну». Що сказав Зеленський після переговорів з президентом США

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у Нью-Йорку. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у Нью-Йорку. Фото: ОПУ

23 вересня під час переговорів у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили певні аспекти ситуації на полі бою. Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі з Трампом повідомив сам Зеленський.

За його словами, Трамп знає більше деталей про фронт, ніж раніше.

«Я надав йому інформацію щодо поточної ситуації на полі бою. Ми також обговорили та поділилися певними деталями, зокрема щодо стану економіки Росії. Ми вважаємо, що він погіршується. Ми погоджуємося з президентом Трампом щодо необхідності зупинення закупівлі енергетичних ресурсів із Росії», – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що американський лідер поступово зрозумів, що голова Кремля Володимир Путін ділився з ним далекою від правди інформацією щодо ситуації на фронті.

«Тепер він довіряє мені набагато більше. Сьогодні президент Трамп зі мною погодився, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні й намагатиметься шукати слабкі місця в Європі, в країнах-членах НАТО», – додав він.

Також Зеленський розповів, що з Трампом вони обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру.

«І сподіваюся, що вони дадуть швидкі результати», – заявив президент.

Нагадаємо, що 23 вересня Зеленський та Трамп зустрілися на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що Україна за підтримки ЄС може повернути всю країну в її первісному вигляді.

Російська система ППО «Тор-М2». Фото: кадр із відео ЗСУ уразили дві російські системи ППО «Тор-М2» загальною вартістю 50 мільйонів доларів
23 вересня, 20:05
Дронарі б'ють по вантажівках, що транспортують гармати та БК. Фото: ДПСУ Сили оборони атакують окупантів на Покровському напрямку: знищено живу силу і техніку
23 вересня, 16:31
Окупанти вдарили по центру Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА Третій добу поспіль окупанти обстрілюють Запоріжжя
23 вересня, 15:52
Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Скріншот Київ пропонує США угоди щодо дронів та закупівлі зброї — Зеленський провів переговори з Келлогом у Нью-Йорку
23 вересня, 10:19
Наслідки російського обстрілу Дружківки вночі 22 вересня. Фото з місцевих пабліків Сімейна пара постраждала через нічний обстріл Дружківки
23 вересня, 09:35
Наслідки атак по цивільній інфраструктурі. Фото: ДСНС Одещини Нічні удари по Одеській та Дніпропетровській областях: є загиблі та руйнування
23 вересня, 09:21
