Армія РФ вночі двічі вдарила по Краматорську: у місті загорілася багатоповерхівка

24 вересня 2025, 09:04

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Вночі 24 вересня російські війська двічі вдарили по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

О 03:20 влучання ударного БПЛА прийшлося на відкрите місце поряд з будинком в одному з мікрорайонів міста. Пошкоджені будинки довкола.

О 04:15 безпілотник «Молнія-2» влучив у багатоповерховий будинок. В одній із квартир сталася пожежа. Рятувальники загасили вогонь.

Інформація про постраждалих не надходила. Встановлюються остаточні наслідки атак.

Нагадаємо, що 23 вересня армія РФ дронами атакувала місто Нікополь на Дніпропетровщині, під повторний удар потрапили люди, є загибла та поранені.

