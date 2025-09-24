Армія РФ вночі двічі вдарила по Краматорську: у місті загорілася багатоповерхівка

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Вночі 24 вересня російські війська двічі вдарили по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



О 03:20 влучання ударного БПЛА прийшлося на відкрите місце поряд з будинком в одному з мікрорайонів міста. Пошкоджені будинки довкола.



О 04:15 безпілотник «Молнія-2» влучив у багатоповерховий будинок. В одній із квартир сталася пожежа. Рятувальники загасили вогонь.



Інформація про постраждалих не надходила. Встановлюються остаточні наслідки атак.

