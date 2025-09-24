ЗСУ просунулися на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі – ISW

Ситуація на Добропільському напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Добропільському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися до південних частин сіл Новоторецьке та Бойківка.



Сили оборони України також нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 вересня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися до північної частини села Новомиколаївка Дніпропетровської області.



Українська армія нещодавно просунулася і на Луганщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 вересня, показують, що війська РФ завдають ударів по українських позиціях на захід від села Нововодяне. За даними аналітиків, це свідчить про те, що ЗСУ повернули собі територію на захід від села.



Крім того, українські сили нещодавно просунулися у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 вересня, свідчать про те, що ЗСУ повернули територію та просунулися на південь від селища Степногірськ.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку за минулу добу російські війська атакували 33 рази, зокрема поблизу Новомиколаївки, на Лиманському – 15, на Оріхівському – один.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» розповіли, що ЗСУ не дали окупантам просунутися на Добропільському напрямку.

Нагадаємо, що спроби прориву та штурми закінчуються втратами для російських військ під містом Добропілля на Донеччині.