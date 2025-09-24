У Башкортостані знову атаковано нафтохімічний комплекс

Глава Башкортостану підтвердив атаку на «Газпром нафтохім Салават». Фото: ASTRA

Підприємство «Газпром нафтохім Салават» у російському Башкортостані атакували безпілотники. Про це повідомив глава республіки Радій Хабіров на своєму телеграм-каналі.

«"Газпром нафтохім Салават" зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь ушкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі», — написав він.

Це підприємство вже зазнавало атаки 18 вересня.

ТОВ «Газпром нафтохім Салават», яке входить до структури ПАТ «Газпром», управляє найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини та випускає понад 150 видів продукції, включаючи бензин, дизельне паливо, мазут, бітум та поліетилен. За даними сервісу Rusprofile, у 2024 році виторг компанії склав 303 млрд рублів, а чистий прибуток — 4,4 млрд.

Нагадаємо, увечері 22 вересня зазнала ракетного удару лінійна виробничо-диспетчерська станція «8-Н» магістрального нафтопроводу «Дружба» в селі Найтоповичі Брянської області РФ. Усього територією станції випустили шість ракет HIMARS. Внаслідок атаки виникла пожежа в районі насосної станції площею 30 квадратних метрів. Роботу ЛВДС тимчасово призупинили.