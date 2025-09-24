ППО збила 126 російських БПЛА

ППО збила 126 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 24 вересня запустила по Україні 152 БПЛА з шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 126 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 24 вересня (з 18:00 23 вересня) противник атакував 152 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим, близько 80 з них — шахеди», йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 126 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.





Крім того, зафіксовано влучення 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.



Раніше ми писали, що вночі 24 вересня російські війська двічі вдарили по місту Краматорськ Донецької області.

