Російський дрон атакував автомобіль біля Слов'янська: постраждала жінка

Увечері 23 вересня на околицях Слов'янська Донецької області російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Внаслідок удару постраждала жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу», — написав Лях на своїй сторінці в соцмережі.

Він підкреслив, що ділянка дороги Слов'янськ – Ізюм на трасі Київ – Довжанський, як і раніше, залишається небезпечною.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у вівторок, 23 вересня, завдали кількох ударів по Костянтинівці Донецької області. Загинули та постраждали кілька осіб.