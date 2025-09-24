У Кремлі заявили, що Путін «готовий» до зустрічі із Зеленським, але після її підготовки

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: «РБК»

Голова Кремля Володимир Путін «готовий» до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це в ефірі прокремлівського радіо «РБК» заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.



Однак, за його словами, є сенс зустрічатися після того, як сторони зроблять «домашню роботу» і буде проведена підготовка на експертному рівні.



«Зустрічатися без підготовки – це швидше «піар-акція», приречена на провал», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 23 вересня Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.



Після цих переговорів президент України заявив, що Трамп тепер довіряє йому набагато більше, ніж Путіну.