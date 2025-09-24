За добу армія РФ гатила по Донецькій області: пошкоджено будинки, машини та господарські будівлі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 23 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 будинки.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки і 2 автобуси, зруйновано 11 дач; у Ямполі зруйновано 2 будинки і 5 господарчих будівель. В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено будинок і автомобіль; у Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено авто. У Краматорську пошкоджено 6 багатоповерхівок. В Іллінівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці 2 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 крамниці, 3 автівки і мотоцикл.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що 24 вересня російський ударний дрон «Молнія» потрапив до дев'ятиповерхового будинку у місті Краматорськ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях