Угорщина не відмовиться від російської нафти — Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото зі сторінки міністра у Фейсбуці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він здивований фактом закупівлі російських енергоносіїв деякими країнами Європи та збирається говорити про це, зокрема, з угорським прем'єром.

Відповідний коментар Сійярто опублікував на сторінці у Facebook.

«Ми підтримуємо зусилля президента США щодо досягнення миру всіма можливими способами. Однак ми не можемо змінити реалії нашого географічного розташування», — написав глава МЗС Угорщини.

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв, незважаючи на вимогу американського президента.

Нагадаємо, увечері 22 вересня зазнала ракетного удару лінійна виробничо-диспетчерська станція «8-Н» магістрального нафтопроводу «Дружба» в селі Найтоповичі Брянської області РФ. Усього по території станції випустили шість ракет HIMARS. Внаслідок атаки виникла пожежа в районі насосної станції площею 30 квадратних метрів. Роботу ЛВДС тимчасово призупинили.