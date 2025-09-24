Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині

Росіяни перевозять БК після удару по Луганщині. Фото: Атеш

У районі тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині російські загарбники переміщують сховища з боєприпасами. Нещодавно українські військові вдарили по складу із дронами та боєприпасами біля Богданівки на Луганщині. Про це повідомляє «АТЕШ».



«Російські окупаційні війська в паніці розосереджують свої склади боєприпасів після успішного удару сил оборони України по Богданівці в Луганській області. Удару було завдано за складами та місцями навантаження боєприпасів 17 танкового полку», — йдеться у повідомленні.



Як стало відомо, росіяни швидко почали перекидання боєприпасів зі своїх складів за різними локаціями.





Ця інформація була передана агентом із 218 танкового полку, який зараз перебуває під Маріуполем. Окупанти перевозять боєприпаси.



Раніше ми писали, що оператори БПЛА 412-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили два російські зенітно-ракетні комплекси «Тор-М2» на одному з активних напрямків фронту.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях