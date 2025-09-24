Російські військові розстріляли сім'ю цивільних та взяли у заручники їхню дитину у Донецькій області

Убитий цивільний у Шандриголовому. Фото: кадр із відео

Російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та взяли у заручники неповнолітню дівчинку у селі Шандриголове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 3-го армійського корпусу ЗСУ.



За словами військових, ЗС РФ використовують її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку. З радіоперехоплень стало відомо, що ще до початку штурму села російський командир з позивним «Балі» наказав знищувати цивільне населення, діяти швидко та «вбивати всіх без розбору».



Підрозділ росіян увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних жителів – батьків дитини. Загарбники викрали дівчинку і продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, щоб унеможливити ведення вогню по них.



«Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника», – зазначили у 3-му АК.

Нагадаємо, що у серпні російський військовий розстріляв мирного жителя під містом Покровськ на Донеччині.