Донецька ОВА надіслала ще 25 мільйонів гривень для українських військових

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 24 вересня провів засідання Ради оборони Донецької області. Понад 25 мільйонів гривень направили Силам оборони України для придбання засобів радіоелектронної боротьби, БПЛА та FPV-дронів.



Крім того, начальник адміністрації наголосив на необхідності цільового використання коштів, прозорості та дотримання вимог чинного законодавства.



«Підтримка наших воїнів залишається незмінним пріоритетом. Важливо, щоб ухвалені рішення не лише посилювали обороноздатність, а й забезпечували захист та безпеку Донеччини», — резюмував Філашкін.



Раніше ми писали, що на засіданні Ради оборони Донецької області було вирішено направити українським військовим 64 мільйони гривень на придбання коштів РЕБ, БПЛА та fpv-дронів.

