У «ЛНР» розповіли, коли «планують відновлювати» Луганський аеропорт

Зруйнований Луганський аеропорт. Фото: 80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ

Угруповання «ЛНР» спільно з представниками Росавіації нібито розробляють дорожню карту відновлення Луганського аеропорту. Про це стало відомо із заяви так званого «міністра інфраструктури та транспорту ЛНР» Альберта Апшева.



За його словами, 23 вересня під час наради вони обговорили технічні моменти, пов'язані з проведенням кадастрових робіт та розробкою проєктної документації.



«Це той міцний фундамент, без якого неможливо розпочати реалізацію такого масштабного завдання. Зараз ми перебуваємо на підготовчому етапі. Проведення основних будівельних робіт заплановане на 2028-2030 роки. Особливу гордість викликає архітектурна концепція нового аеровокзалу. В основі проєкту – образ російської дерев'яної іграшки "птах щастя"», – сказав Апшев.

Нагадаємо, що в червні СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту та інфраструктури ЛНР» та колишньому окупаційному меру Алчевська Альберту Апшеву.