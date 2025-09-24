У РФ стали обмежувати продаж бензину «в одні руки»

Обмеження на продаж палива вводяться у багатьох регіонах Росії

У Росії посилюється паливна криза, спричинена ударами українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ). У російських регіонах почали відпускати не більше 10–20 літрів бензину «в одні руки» або продавати лише дизель. Про це повідомили «Известия» із посиланням на Незалежну паливну спілку (НПС).

«Ці заходи повинні допомогти власникам мереж перечекати непростий період дефіциту і не закривати тимчасово АЗС, як це сталося раніше з невеликими заправками», – пояснив президент НПС Павло Баженов.

Він зазначив, що обмеження на продаж палива вводяться насамперед у Центральній Росії, Поволжі, на півдні країни та Далекому Сході.

Представники паливного бізнесу у Московській, Ленінградській, Рязанській та Нижегородській областях підтвердили ліміти на продаж бензину «в одні руки».

Крім незалежних компаній, обмеження запровадили й вертикально інтегровані компанії. Так, наприклад, Лукойл на окремих заправках у Москві заборонив продавати бензин у каністрах та перестав обслуговувати паливні карти на ряді АЗС у Нижньому Новгороді.

За даними НПС, на середину вересня дефіцит бензину був зафіксований у 21 регіоні – від Чукотки та Сахаліну до Рязанської та Самарської областей.

Раніше ми писали, що на кадрах, знятих росіянкою на одній із автозаправних станцій окупованого Донецька, видно, що з усіх марок бензину залишився лише АІ-95. Літр цього палива коштує 85,89 російських рублів, що приблизно відповідає 25 гривням.