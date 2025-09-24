Зеленський назвав Казахстан серед країн, де можлива зустріч із Путіним

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: Tengrinews.kz

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що його країна не виступає посередником у військовому конфлікті між Росією та Україною, але за необхідності готова надати майданчик для переговорів. Про це повідомляє Tengrinews.

«Ми виступаємо за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Росією та Україною. Але до цього потрібна підготовча робота для досягнення взаєморозуміння. Казахстан не є посередником і таким не бачить себе. Однак, якщо буде запит, ми готові надати “добрі послуги” та надати майданчик для зустрічей на всіх рівнях», — зазначив Токаєв.



За його словами, сторони здатні самостійно вести діалог без зовнішнього посередництва. «Українська криза вкрай складна, і її не можна спрощувати», — додав президент Казахстану.



Заява Токаєва пролунала на тлі інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News. Український президент повідомив , що Київ пропонував різні варіанти для зустрічі з російським керівництвом, включаючи Туреччину, Саудівську Аравію, Катар, Австрію, Швейцарію, а також Казахстан. На запитання телеведучого Зеленський підтвердив, що готовий зустрітися з президентом Росії.



«Ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, у європейських нейтральних країнах як Австрія та Швейцарія. Ми говорили: "Навіть якщо ви хочете десь на зразок Казахстану — ми готові". Ось і все», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі заявили , що Путін «готовий» до зустрічі із Зеленським, але після її підготовки.