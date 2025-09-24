Окупанти вдарили ракетами по одному із навчальних центрів Сил оборони

У середу, 24 вересня, російська армія завдала комбінованого удару за допомогою двох балістичних ракет «Іскандер» територією одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Внаслідок точного попадання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби», — йдеться у повідомленні.



Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.



Раніше ми писали, що Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська завдали удару по цілях на Одещині у відповідь на атаку ЗСУ на окупований Крим.

