Медведєв вирішив заспокоїти росіян після заяв Трампа на підтримку України

Дмитро Медведєв. Фото: ТАСС

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловив думку, що президент США Дональд Трамп потрапив «в альтернативну реальність», але згодом повернеться «до реального стану справ». Про це він написав у Телеграм у середу, 24 вересня.

На думку Медведєва, після зустрічей із президентами України та Франції американський лідер «знов потрапив в альтернативну реальність і видав порцію політичних заклинань на тему "як слабка Росія"». І саме в такій реальності «давно та щасливо живуть попередники Трампа Обама та Байден».

«Але Трамп не такий! Не сумніваюся – він повернеться. Він завжди повертається», – наголосив він.

Медведєв вважає, що за кілька днів позиція Трампа зміниться: «Головне – найчастіше кардинально змінювати свою точку зору з різних питань. І все буде гаразд. У цьому є суть успішного державного управління через соціальні мережі».

Раніше повідомлялося, що Україна за підтримки Європейського Союзу має можливість боротися та повернути всю країну у її первісному вигляді. Про це заявив президент США Дональд Трамп після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.