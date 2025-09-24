ССО та ГУР влаштували засідку на транспорт російських військ у тилу РФ

Засідка ССО і ГУР у російському тилу. Фото: кадр із відео

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з ГУР провели спеціальні дії в тилу Росії. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



За словами військових, одним із результатів роботи стала успішна засідка на рухомий транспорт і його екіпаж.



«Попередня дорозвідка, визначення «кілзони», установка інженерних боєприпасів, розрахунок траєкторії зупинки транспорту, робота підгруп зачистки, управління, спостереження та охорони, контроль часу, LOA, обшук, підрив, відхід – це всього лише частина всіх елементів і процедур, що є частиною такої засідки», – зазначили у Силах спецоперацій.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.