У НАТО назріває розкол щодо питання: збивати чи ні російські літаки

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон (ліворуч) та Борис Пісторіус у Берліні, 23 вересня. Фото: Bloomberg

Всередині НАТО посилюються розбіжності щодо того, як відповідати на регулярні порушення повітряного простору з боку Росії. Частина країн потребує жорсткішої реакції, тоді як інші застерігають від ризику ескалації.

За даними Bloomberg, 23 вересня Німеччина заявила про неприпустимість поспішних рішень, зокрема про ризики застосування сили проти російських літаків. Майже водночас президент США Дональд Трамп висловився за жорсткий підхід, підтримавши позицію Польщі та країн Балтії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні заявив, що у питанні оборони «немає місця для дискусій», і наголосив на готовності Варшави відкривати вогонь по загрозах у небі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг партнерів по альянсу, що НАТО ризикує «потрапити в пастку ескалації Путіна». «Імпульсивні заклики щось збити або терміново показати силу найменш корисні. Це не означає слабкість, а є проявом відповідальності перед своєю країною та всією Європою», — зазначив він у Берліні.

У свою чергу, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що альянс зобов'язаний продемонструвати рішучість. За його словами, якщо Москва продовжить порушувати повітряний простір, вона має бути готовою до вогню у відповідь.

Нагадаємо, за словами Трампа, країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Також президент США заявив, що обговорить із Зеленським гарантії безпеки для України.