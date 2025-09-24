В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА

Школа в окупованому Луганську. Фото: «Уряд ЛНР»

В окупованому Луганську днями представили російські підручники «регіональної історії» під назвою «Донбас та Новоросія». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, загарбники продовжують переписувати історію, щоб змінити свідомість молоді на окупованих територіях.



«Підручники розраховані на учнів 5-7 класів. До речі, саме для них з 1 вересня збільшено кількість годин для вивчення спотвореної історії», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів, усі вони з пропагандою РФ.